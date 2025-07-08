Taksici Darbede Tahliye Kararı - Son Dakika
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Taksici Darbede Tahliye Kararı

08.07.2025 19:18
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Ankara'da 'Martı Tag' sürücüsünü darbeden 4 taksiciden 2'si önceki celsede tahliye edildi.

Başkent'te çağırdıkları 'Martı Tag' sürücüsü Alper Özcan'ı darbeden 4 taksiciden 2'si önceki celsede tahliye olurken, 2 taksici hakkında daha tahliye kararı verildi.

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdurrahman Akbaş, Murat Akdoğan ile tutuksuz sanıklar Umut Can Kurtoğlu, Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları ve müşteki Alper Özcan katıldı. Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından müşteki Özcan'a söz verdi.

Sanıkların uygulama üzerinden kendisine ulaştığını ifade eden Özcan, "Arkadaşları ben tanımıyorum. Kızılay'da arabaya bindiler. İlk önce Dikmen ve Sincan'a gideceklerini söylediler. Pazarlık yaptılar, bende kabul etmedim. Sonrasında Kızılay ışıklara gelince, 'neden bu işi yapıyorsun' dediler. Bende para kazanmak için yapıyorum dedim. Önde oturan arkadaş Ankara Emniyetinden olduğunu söyleyerek arabayı sağa çekmemi söyledi. Bende bunun üzerine durdum. Kendileriyle konuştum. Beni bırakın yoluma gideyim dedim. Ardından taksici olduklarını öğrendim. Ön tarafta oturan kişi arabadan inerken kontağı kapatarak polislerin yanına gitti. Diğer şahısta bana kafa vurmaya çalıştı. Bana 'çalışamazsın sana bu işi yaptırmayız' dedi. Kendisinin eski boksör olduğu söyledi. Beni dövebileceğini söyledi. Arbede çıkınca aracın etrafını buradaki 4 kişiyle beraber 6 kişi çevirdi. Şahıslardan birisi 'bu işi yaparsan ölürsün' diyerek beni tehdit etti. Sonrasında araçtan inerken kontağı alarak indim. Olaydan kaçarken bana çelme takarak yere düşürdüler. Peşimden geldiler. Telefon cebimde duruyordu, çelme taktıklarında yere düştüm ve telefon kırıldı. Şikayetim devam ediyor" beyanına yer verdi.

Söz alan cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaayı hazırlamak için süre talep ederken, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

"Aracın kapılarını kilitleyerek beni kaçırmaya çalıştı"

Ardından söz alan tutuklu sanık Akbaş olaydaki suçlu kişinin müşteki Özcan olduğunu iddia ederek, "Özellikle Murat Akdoğan adlı kişi trafik polislerini çağırmaya gitti. Arkadaş suçlu. İlk uygulama bedava olduğu için denemek istedik. Aracım arızalıydı, uygulamayı kullanmak istedik. Bu vatandaş korsan taksicilik yapıyor ve bu yasal değildir. Aracın kapılarını kilitleyerek beni kaçırmaya çalıştı" dedi.

Söz alan tutuklu diğer sanık Akdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşa teşekkür ederim benim vurmadığımı söyledi. Ben 17 yıllık taksi şoförüyüm, ben anahtarı çıkartmak istesem çok basit şekilde yapardım. Ben polis çağırıp şikayet etmek istedim. Alper Özcan'ın telefonuna hiçbir şekilde dokunmadım."

Tutuksuz sanıklar Berkan ile Kurtoğlu ise olayla ilgililerinin olmadığını dile getirdi.

Sanık, müşteki ve avukat beyanlarının ardından ara kararını veren mahkeme yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen 2 şahsın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına ve savcıya esas hakkındaki mütalaası için süre verilmesine hükmetti. Mahkeme, tutuklu iki sanık Akbaş ile Akdoğan'ın tahliyesine ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Sonraki duruşma 2 Ekim'e ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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