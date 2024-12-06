Taksici Gaspında Bir Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Taksici Gaspında Bir Şüpheli Yakalandı

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Esenyurt'ta taksici gasp eden iki şüpheliden biri yakalandı, diğeri aranıyor.

06.12.2024 18:20
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Taksiciyi silahla gasp eden iki şahıstan biri Esenyurt'ta yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bindikleri taksi ile Maslak'a giden iki şüpheli, şoförü silahla gasp ettikten sonra başka bir taksi ile Esenyurt'a geri döndü. Şahıslardan biri polis ekiplerince yakalanırken diğer şüphelinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki şahıs, Esenyurt'ta bindikleri taksi ile Maslak'taki bir adrese gitti. Gittikleri yerde şahıslar, taksiciyi ellerindeki silahla gasp ettikten sonra başka bir taksiye binerek Esenyurt'a geri döndü. Bu sırada durumu öğrenen diğer taksiciler polis ekiplerine bildirirken şüpheliler koşarak kaçtı. Şahıslardan biri polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken diğer şüpheli ise kayıplara karıştı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksici Gaspında Bir Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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