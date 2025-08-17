Taksici Kardeşinden Acı Açıklama - Son Dakika
Taksici Kardeşinden Acı Açıklama

Taksici Kardeşinden Acı Açıklama
17.08.2025 12:05
Sefer Kaya'nın kardeşi, her gün çıkarken helallik istediklerini ve tehlikeye göz yumduklarını bildirdi.

Eyüpsultan'da öldürülen taksicinin kardeşi, "Ben ve abim her gün sabah evden çıkarken diğer taksicilerin yaptığı gibi ellerimizi açıyoruz, helallik istiyoruz. Evden çıkarken akşam gelmeyecek gibi çıkıyoruz" dedi.

Olay, gece saatlerinde Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi Selanik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya (32) Selanik Bulvarı üzerinde henüz bilinmeyen sebeple silahlı saldırıya uğradı. Kaya'ya 5 el ateş eden saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, olay yeri inceleme ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından vücudunun çeşitli yerlerine isabet alarak ağır yaralanan taksi sürücüsü Sefer Kaya, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Firari şahıs Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Cinayet Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Kaya'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sefer Kaya'nın yaklaşık 2 yıldır taksicilik yaptığı, daha öncesinde tekstil işiyle uğraştığı ve geceleri taksiye çıkmadığı olayın yaşandığı gün uzun süre sonra ilk kez gece çalıştığı öğrenildi.

"Biz kefenimizle evden çıkıyoruz"

Sefer Kaya ile beraber taksicilik mesleğine başlayan kardeşi Sinan Kaya, "Abim gibi ben de taksicilik yapıyorum. 2 kardeş el ele omuz omuza verdik. Gece demeden gündüz demeden çalıştık. Maddi sıkıntılar bizlerde de vardı. Abimle omuz omuza verip çalışıyorduk. Ben tehlikeli bir yere gidersem abime canlı konum paylaşıyordum. O tehlikeli bir yere giderse bana canlı konum paylaşıyordu. Ben ve abim her gün sabah evden çıkarken diğer taksicilerin yaptığı gibi ellerimizi açıyoruz, helallik istiyoruz. Evden çıkarken akşam gelmeyecek gibi çıkıyoruz. Abim ve ben de çocuklarımızın gözlerine bakarken akşam bir daha gelmeyecek gibi bakıyoruz. Abimin son helalliği oldu, son gidişi oldu. Bu taksici ölümlerine neden bir çözüm bulunmuyor. Kabin istedik yok, panik butonu yarım yamalak var. Biz kefenimizle evden çıkıyoruz. Bizler çok şey istemiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Taksici Kardeşinden Acı Açıklama - Son Dakika

