Taksici, sürücü kurslarını arayarak ulaştığı müşterisine 9 bin 900 lirayı iade etti

İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan Fatih Sarıoğlu, bin 100 liralık ücreti yanlışlıkla 11 bin lira gönderen müşterisine ulaşabilmek için kilometrelerce yol geri döndü. Müşterisini bıraktığı Arnavutköy Kaymakamlığı'ndaki katları ve odaları dolaşmasına rağmen bulamayan taksici, yolculuk sırasında yaptıkları sohbeti hatırlayarak ilçedeki sürücü kurslarını tek tek aradı. Yaklaşık 6-7 işletmeyle iletişime geçen Sarıoğlu, sürücü kursu sahibi Muhammet Selim Çelik'e ulaşarak fazladan gönderilen 9 bin 900 lirayı iade etti. Yanlışlıkla yaptığı ödemeden haberi olmayan Çelik ise durumu taksicinin kendisini aramasıyla öğrendi.

Olay, İstanbul İSTOÇ ile Arnavutköy arasında gerçekleştirilen bir taksi yolculuğunda yaşandı. Arnavutköy'de sürücü kursu işleten Muhammet Selim Çelik, katılacağı toplantı için İSTOÇ'tan taksiye binerek Arnavutköy Kaymakamlığına gitmek istedi. Yolculuk sırasında taksi şoförü Fatih Sarıoğlu ile sohbet eden Çelik, Arnavutköy'de sürücü kursu işletmeciliği yaptığını anlattı. Kaymakamlık binasına ulaştığında toplantıya yetişmek için acele eden Çelik, bin 100 lira tutan taksi ücretini internet bankacılığı üzerinden göndermek istedi. Ancak yanlışlıkla bir sıfır fazla yazarak Sarıoğlu'nun hesabına 11 bin lira gönderdi. Ödemenin ardından taksiden inen Çelik, toplantısına katılmak üzere kaymakamlığa girdi.

Fazla parayı görünce kilometrelerce yol geri döndü

Yolcusunu bıraktıktan sonra çalışmaya devam eden taksi şoförü Fatih Sarıoğlu, bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde müşterisinin bin 100 lira yerine 11 bin lira gönderdiğini fark etti. Fazladan yatırılan 9 bin 900 lirayı iade etmek isteyen Sarıoğlu, yolun yarısından geri dönerek müşterisini bıraktığı Arnavutköy Kaymakamlığına gitti. Binadaki katları ve odaları tek tek dolaşan taksici, bazı odalarda toplantı olması nedeniyle içeri giremedi. Tüm çabalarına rağmen müşterisini bulamayan Sarıoğlu, farklı bir yöntem denemeye karar verdi.

Yolculuk sırasında yaptığı sohbet müşterisini bulmasını sağladı

Müşterisinin Arnavutköy'de sürücü kursu işlettiğini hatırlayan Sarıoğlu, banka dekontunda yer alan isim ve soyisim bilgilerini kullanarak ilçedeki sürücü kurslarını aramaya başladı. Yaklaşık 6-7 sürücü kursuyla görüşen taksici, aradığı işletmelere Muhammet Selim Çelik'i tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yaklaşık beşinci telefon görüşmesinde müşterisinin çalıştığı sürücü kursuna ulaşan Sarıoğlu, Çelik ile iletişim kurmayı başardı. Fazla ödeme yaptığını müşterisine bildiren taksici, ardından 9 bin 900 lirayı sahibine teslim etti.

"Bütün sürücü kurslarını aradım, en sonunda abiyi buldum"

Yaşadıklarını anlatan taksi şoförü Fatih Sarıoğlu, "İSTOÇ'tan aldım, Arnavutköy Kaymakamlığına bıraktım. Taksi ücretini IBAN'dan atayım dedi, ben de tabii olur dedim. Taksi ücreti bin 100 lira tuttu ama bana 11 bin lira atmış. Yanlışlıkla herhalde bir sıfır fazla yazmış. Ben bunu sonradan fark edince yolun yarısından geri döndüm. Uzun bir yoldan geri döndüm, abinin peşine çıktım. Kaymakamlıkta abiyi aradım, bulamadım. Bütün odaları gezdim. Bazı odalarda da toplantı varmış, o yüzden giremedim" dedi.

"Sürücü kursu dediği aklıma geldi, hepsini tek tek aradım"

Müşterisine nasıl ulaştığını anlatan Sarıoğlu, "Giderken biraz muhabbet etmiştik, sürücü kursu olduğunu söylemişti. Sadece o sürücü kursu lafından benim de aklıma geldi. Dedim bütün sürücü kurslarını arayayım. Abinin ismi soyismi zaten dekontta gözüküyor. Hepsine sordum, 'Bu arkadaş sizin orada mı?' diye. Altı yedi sürücü kursu aradım, herhalde beşincide buldum. Geldim, fazla ödemesini geri teslim etmeye. Bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.

Benzer durumlarla daha önce de karşılaştıklarını belirten Sarıoğlu, "Bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Arabaya telefon düşürenler oluyor, onların da peşine düşüyoruz tabii. Onları da geri iade ediyoruz" diye konuştu.

Fazla ödeme yaptığını taksicinin telefonuyla öğrendi

Sürücü kursu sahibi Muhammet Selim Çelik ise toplantıya yetişme telaşı nedeniyle yaptığı hatayı fark etmediğini belirterek, "Taksiye bindim, Arnavutköy Kaymakamlığına geldim, toplantı vardı. Taksi ücreti 1.100 lira tuttu. Taksiciye yanlışlıkla 11 bin lira gönderdim. Taksiciyle yolculuk esnasında konuştuk, sürücü kursu işi yaptığımı söyledim. Daha sonrasında taksiden indim, toplantıya katıldım. Kendisi aradı, buldu beni. Fazla para gönderdiğimi söyledi. Sonrasında parayı bana teslim etti" dedi.

"Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor"

Fazla ödeme yaptığından habersiz olduğunu dile getiren Çelik, "Yoğunluktan dolayı 1.100 lira göndereceğim yerde 11 bin lira gönderdim. Ben fark etmedim. Kendisi beni aradığı zaman anladım, dekonta baktım. Arnavutköy'deki sürücü kurslarını aramış, dekonttan adıma soyadıma bakarak soruşturmuş. 'Tanıyor musunuz?' diye sormuş. Bizim kursu arayınca burada çalıştığımı söylemişler. Kendisine teşekkür ediyorum. Bugünlerde böyle güzel kişilerle karşılaşmak insanı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.