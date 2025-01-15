Taksicinin Pişkin Cevabı Şaşırttı

3.Sayfa

ABD\'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

Bahçeli bu kez fotoğraflarıyla gündemde

Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Ticari taksiyi dolmuşa çevirmeye çalışan sürücüsünün pişkin cevabı şaşkına çevirdi

Taksici müşteri varken başka müşteri almak istedi, tartışma anları kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir kadın yolcuyu alan taksi şoförü, yolcu varken başka bir müşteri daha almak isteyince ortalık karıştı. Yolcunun bu duruma tepki göstermesine sinirlenen pişkin taksici "Beni mi satın aldın?" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta bir takside yaşandı. Esenyurt'ta Beylikdüzü'ne gitmek için 34 TEA 02 plakalı taksiye binen bir kadın, ilerleyen dakikalarda taksicinin başka bir yolcu almak istemesine tepki gösterdi. İkili arasında "Yolcu alma" nedeniyle tartışma yaşanırken, taksici "Beni mi satın aldın" diyerek tepki gösterdi. Dakikalarca süren tartışma anları ise cep telefonu kameraya yansıdı.