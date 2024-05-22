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Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayan şüpheli operasyonla yakalandı

BURSA - Bursa'da taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yenişehir ilçesine kaçan şüpheli jandarma operasyonu ile yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Mudanya ilçesi Çepni köyünde meydana geldi. İddiaya göre, taksici Yunus Emre Yüksel (35), Mudanya ilçesinde 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi. Burada bıçağa sarılan 19 yaşındaki T.S., taksi şoförü Yüksel'i sırtından ve kolundan 20 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliler ise jandarmanın sıkı takibine alındı.

Operasyonla yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin ortak yaptığı operasyon sonucu 19 yaşındaki T.S. adlı saldırgan Yenişehir ilçesinde gözaltına alındı.

Şüpheli karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yaşanan olayın ardından akşam saatlerinde taksiciler, meslektaşlarının başına gelen olayı kınamak adına konvoy oluşturdular.