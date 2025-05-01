Taksim'de 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda 1 Mayıs tedbirleri

İSTANBUL - İstanbul Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyet'i tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Meydanı'nda tedbirler alındı. Alınan tedbirler çerçevesinde çok sayıda polis ekibi Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yolları trafiğe kapattı. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı görüldü.