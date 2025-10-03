Taksim'de kan donduran cinayet: Para vermeyince bıçaklandı - Son Dakika
Taksim'de kan donduran cinayet: Para vermeyince bıçaklandı

03.10.2025 16:20
İstanbul Taksim'de, metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde bir kişi, para istediği kişiyi olumsuz yanıtlayınca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi para isteyen kişiye para vermeyince bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybederken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yaşanan dehşet anları ise kameraya yansıdı.

PARA VERMEYİNCE BIÇAKLADI

Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K, merdivenlerden çıkan İbrahim Halil H.'den para istedi. İstediği parayı vermeyince çıkan tartışma sonucunda bıçaklandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan İbrahim Halil H., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İbrahim Halil H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay sonrası Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmeler ve güvenlik kameralarının izlenmesinin ardından yapılan incelemede şüpheli E.K., Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalayarak gözaltına alındı.

Olay sonrası şüpheli E.K.,. Şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı öğrenildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece saatlerinde meydana gelen cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, şüpheli E.K.'nın daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

istanbul, Güvenlik, Beyoğlu, Cinayet, 3-sayfa, Taksim, Suç, Son Dakika

