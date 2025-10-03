Taksim'de kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Taksim'de kendisine para vermeyen adamı bıçaklayarak öldürdü

03.10.2025 15:43
Taksim'de gece saatlerinde İbrahim Halil Heke'nin önünü kesen Ersel K., kendisinden para istedi. Reddedilince aralarında arbede çıktı ve Ersel K., Heke'yi bıçaklayarak öldürdü. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan ve 11 suç kaydı bulunan Ersel K. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ersel K., gözaltına alındıktan sonra emniyette 'para istedim vermedi bıçakladım' itirafında bulundu ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKSİM'de gece saatlerinde İbrahim Halil Heke'nin (44) önünü kesen Ersel K. (28) kendisinden para istedi. Bunu reddeden Heke ile Ersel K. arasında arbede çıktı. Kavgada Ersel K.'nin bıçağı göğsüne saplaması sonucu İbrahim Halil Heke hayatını kaybetti. Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan ve poliste 11 suç kaydı olduğu öğrenilen olan Ersel K. tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'deki Cumhuriyet Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tünel merdivenlerinde duran İbrahim Halil Heke'nin yanına Ersel K. adlı kişi geldi. Burada Ersel K. iddiaya göre Heke'den para istedi. Heke'nin para vermeyi reddetmesi üzerine Ersel K. ile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda bıçağını çeken Ersel K., Heke'yi göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Heke ağır yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim Halil Heke, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Heke, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYOĞLU GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin poliste 11 suç kaydı bulunan Ersel K. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda Ersel K. Beyoğlu Güven Timleri tarafından Tarlabaşı Bulvaı'nda olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

'PARA İSTEDİM VERMEDİ BIÇAKLADIM'

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Ersel K., Heke'den bir miktar para istediğini olumsuz yanıt alması üzerine olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ersel K., çıkarıldığı mahkemece, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika

