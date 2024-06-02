Taksim Meydanı'nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taksim Meydanı'nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı

Taksim Meydanı'nda bulunan Taksim Maksem'inde yapılan restorasyon çalışmalarında kullanılan inşaat malzemelerinde çıkan yangın, boyalara sıçrayarak ufak çaplı patlamalara neden oldu. Vatandaşların panik yaşadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

02.06.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Meydanı'nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı

Restorasyon çalışmalarında kullanılan inşaat malzemeleri yandı, panik yaşandı

İSTANBUL - Taksim Meydan'da bulunan Taksim Maksem'inde yapılan restorasyon çalışmalarında kullanılan inşaat malzemelerinde yangın çıktı. Yangın esnasında dışarıda bulunan boyalara alev sıçrayınca ufak çaplı patlama meydana geldi. Vatandaşların panik yaşadığı yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydan'ında bulunan Taksim Maksem'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maksim Müzesi'nin önünde bulunan ve restorasyon çalışmalarında bulunan inşaat malzemelerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın meydana geldi. Kısa sürede alev alan malzemelerden sıçrayan yangın, orada bulunan boyalara da sirayet etti. Boyalarda meydana gelen ufak çaplı patlama sonucu vatandaşlar panik yaşadı. Dumanları gören ve sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

(ŞK-DCC-SB-

Kaynak: İHA

İtfaiye, Taksim, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim Meydanı'nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:13 Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılıyor
21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:27 Portekiz’de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti Portekiz'de gösteri uçuşunda iki uçak çarpıştı: 1 pilot hayatını kaybetti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:38 Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı Maldivler, İsraillilerin ülkeye girişini yasakladı
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 00:36:45. #1.11#
SON DAKİKA: Taksim Meydanı'nda korkutan yangın: Boyalar patladı, panik yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement