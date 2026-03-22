Talas'ta Trafik Kazası: Tıp Öğrencisi Hayatını Kaybetti
Talas'ta Trafik Kazası: Tıp Öğrencisi Hayatını Kaybetti

22.03.2026 13:30
Kayseri'nin Talas ilçesinde otomobilin çarptığı tıp öğrencisi Yaren Mercan hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen ve tıp fakültesi öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle yolda ilerleyen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'a (22) K.E. (42) yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaren Mercan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sürücü K.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

