Tanker Devrildi, İstanbul\'da Trafik Kilitlendi

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TEM Otoyolu İstanbul Çatalca Gişeleri mevkiinde virajı alamayan atık madde yüklü tanker devrildi. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırılırken bölgede uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Çatalca Gişeleri mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre gişeler çıkışında TEM'e bağlanırken virajı alamayan 34 KZT 395 plakalı tankerin sürücüsü aracı bariyere çarparak devirdi. Aracın yan yattığını gören çevredeki diğer sürücüler yardıma koşup sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Araçtan dökülen mazot nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yol bakım ekiplerinin kumlama çalışması sonrası yol kademeli olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kaza yerinde trafiğin açılmasını bekleyen tır şoförü Aziz Şeker, "Tam olarak görmedim. Tanker yüklü araç devrilmiş. Yaralıymış hastaneye götürdüler. Ne durumda bilmiyoruz" dedi. - İSTANBUL