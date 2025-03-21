Tanyeli'nin eşinden yürek yakan duygusal paylaşım - Son Dakika
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3.Sayfa

Tanyeli'nin eşinden yürek yakan duygusal paylaşım

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Yaklaşık olarak iki senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastaneye hayata gözlerini yumdu. Eşini hastalığı boyunca bir an olsun bile yalnız bırakmayan İlker Sünneli sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak, 'Rüyalarımda beni yalnız bırakma' notunu düştü.

21.03.2025 09:55  Güncelleme: 10:24
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Yıllar önce yurt dışına taşınan Tanyeli, 2023 senesinde Türkiye'ye mide ameliyatı olmak için dönmüştü. Tanyeli, ameliyattan sonra istediği görüntüye kavuştu fakat acı gerçeği tesadüfen öğrenmişti oldu. Bir dönem kilolularını dert eden Tanyeli eski formuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken aldığı kötü haberle yıkılmıştı. Tanyeli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmuş ve pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti.

54 YAŞINA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Vücudunda 5 buçuk santim büyüklüğünde kist olduğunu açıklayan Tanyeli'nin kemoterapi tedavisine vakit kaybetmeden, özel bir hastanede başlanmıştı. Ünlü isim, her fırsatta pozitif olduğunu ve kanseri yeneceğini belirtmiş, sevenlerinden sık sık dua istemişti. Uzun süredir hastanede tedavi gören Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde ise acı haber geldi. İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal sanatçısı ve şarkıcı Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 54 yaşında hayatını kaybetti.

VEFATININ ARDINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Eşi Tanyeli'nin bir görüntüsünü yayınlayan Sünneli, paylaşımına' Rüyalarımda beni yalnız bırakma' notunu ekledi.

Tanyeli'nin eşinden yürek yakan duygusal paylaşım
Tanyeli\'nin eşinden yürek yakan duygusal paylaşım

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Son Dakika 3.Sayfa Tanyeli'nin eşinden yürek yakan duygusal paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • gh1907077878:
    Allah rahmet eylesin rabbim sizede sabırlar versin. 8 4 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    Allah sabır versin mekanı cennet olsun 4 0 Yanıtla
  • ilker isaoğlu:
    Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. 2 1 Yanıtla
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