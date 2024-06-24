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Taraftar grubu havai fişekli kutlama yaptı, ev ve ormanda yangın çıktı

Yasak olmasına rağmen havai fişek atan gruba müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de amatör bir futbol takımının taraftar grubunun kuruluş yıl dönümünde taraftarlar, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen meydanda havai fişek ve işaret fişekleri patlattı. Bir evin çatısında ve ormanlık alanda yangın çıkarken, 3 kişi gözaltına alındı. Fişeklerin atıldığı anlar havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de bulunan Arnavutköy Belediyesi Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan ARBEDE isimli grubun kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede taraftarlar kutlama yapmak istedi. Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüyüş yaptıktan sonra havai fişek ve işaret fişekleriyle gösteri yapmak istedi. Polis, Arnavutköy Kaymakamlığı'nın ilçedeki ormanları korumak ve havalimanı iniş güzergahında oluşabilecek problemleri önlemek amacıyla aldığı ateşli fişek atma yasağı nedeniyle gruba izin vermedi. Grup yapılan uyarılara rağmen fişekleri ateşleyince müdahale eden polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Atılan fişekler ormanlık alana düştü, bir evin çatısı alev aldı

Atılan fişekler ormanlık alana düştü. Fişeklerin ormanlık alana düştüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Bir binanın çatısı da düşen fişek nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktığı öğrenildi. Öte yandan bazı şahısların farklı parklarda da havai fişekleri ateşlediği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yaşanılan durum karşısında sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile vatandaşa seslenerek, fişek atılmasının durdurulmasını istedi.