Taraklı'da Ev Taşlama Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

3.Sayfa

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde ev taşlama meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ve kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet olan 28 yaşındaki Müslüm Yanık ile 25 yaşındaki E.Ç. arasında evini taşladığı için tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. evindeki pompalı tüfeği alarak Müslüm Yanık'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Müslüm Yanık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kavgada M.A. ve E.Ç. isimli iki kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ve kavgaya karışan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA