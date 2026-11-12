Tarım işçilerini taşıyan minibüs Osmaniye'de tarlaya devrildi, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs Osmaniye'de tarlaya devrildi, 14 kişi yaralandı

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs Osmaniye\'de tarlaya devrildi, 14 kişi yaralandı
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Osmaniye'de Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkiinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada minibüsteki 14 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye'de Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan 80 AIR 404 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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