Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu\'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
17.04.2026 22:24
Otoyolda kamyonet tırla çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda kamyonetin karşı şeride geçerek tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametine seyir halindeki Ahmet A. (40) idaresindeki 27 AHH 663 plakalı kamyonet, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak karşı şeride uçtu. Kamyonet, karşı şeritte Gaziantep istikametine seyir halinde olan S.A. kontrolündeki 13 ABA 722 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette yolcu olarak bulunan Halil Çelik'in hayatını kaybettiğini, sürücü Ahmet A.'nın ağır yaralandığını belirledi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılırken, Çelik'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Osmaniye istikameti trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
