Tarsus'ta Av Tüfeğiyle Cinayet

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Tarsus'ta dehşet: Av tüfeğiyle eşini ve kayınbiraderini öldürdü

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir şahıs boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Gökten, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Gökten'in kaldığı kayınbiraderi Resul Gedik'in evine gitti.

İkamette çıkan kavgada Gökten, eşi ve kayınbiraderine av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde kadın ve ağabeyinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, jandarma komutanlığına götürüldü.