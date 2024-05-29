Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin\'in Tarsus ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tren garında çıkan kavgada Fırat Akdeniz adlı bir kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 3 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akdeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

29.05.2024 23:48
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, akşam saatlerinde tren garında çıkan kavgada Fırat Akdeniz (29) vücudunun çeşitli yerlerinden 3 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralı olarak Tarsus'taki özel hastaneye kaldırılan Fırat Akdeniz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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