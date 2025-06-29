Tarsus'ta Jandarma Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta Jandarma Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Tarsus\'ta Jandarma Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
29.06.2025 15:40
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Mersin'in Tarsus ilçesinde Jandarma Uzman Çavuş Güney Yılmaz, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir jandarma uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Damlama mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunda 06 CFD 051 plakalı aracıyla seyir eden Jandarma Uzman Çavuş Güney Yılmaz (44) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yılmaz, önce refüje sonra bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaptıkları müdahalede, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz'ın cenazesi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın, 2001 yılında mesleğe girdiği, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yılmaz'ın cenazesinin Niğde'nin Ulukışla ilçesi Koçak köyünde defnedileceği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Jandarma Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarsus'ta Jandarma Uzman Çavuş Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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