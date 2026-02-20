Tarsus'ta Kapkaç Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
Tarsus'ta Kapkaç Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı

Tarsus\'ta Kapkaç Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı
20.02.2026 16:20
Mersin Tarsus'ta bir kadının altın kolyesini çalan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ergenekon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyenin kapkaç suretiyle çalındığı ihbarı üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yürüten ekipler, şüpheli B.K.'yi çaldığı altın kolye ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta Kapkaç Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Tarsus'ta Kapkaç Şüphelisi Kısa Sürede Yakalandı - Son Dakika
