Tarsus'ta Tır Kazası: 1 Yaralı

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Tarsus'ta kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra elektrik direğine çarptı... O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 1 kişinin yaralandığı trafik kazası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, U.Y. yönetimindeki 33 AVA 747 plakalı tır, caddede yol kenarında park halindeki 01 ACJ 57 plakalı Hyundai marka otomobile, daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Kazada elektrik direği devrildi. Kaza yerine trafik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Elektrik direğinin devrilmesi sonucu bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Kaza anı ise bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.