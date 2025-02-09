Mersin'in Tarsus ilçesi Çukurova Uluslararası Havaalanı yolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Mercedes marka otomobil, havaalanı bağlantı yolu Yüksek bölgesinde üst geçitten geçerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşağıdaki yol kenarına düştü. Araç ağır hasar alırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?