Tarsus\'ta Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın duvara çaraparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, İlçeye bağlı 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, B.T (21) idaresindeki 33 AOM 147 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir okulun duvarına çarparak devrildi. Kaza da sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçtan çıkarılan yaralıyı ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN