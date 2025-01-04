Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda zincirleme kaza meydana geldi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Adana'dan Mersin istikametinde Tarsus Berdan viyadüğü yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardan birinin ters döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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