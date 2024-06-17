Tartıştığı dayısını pompalı tüfekle öldürdü

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Gaziantep'te yaşayan yabancı uyruklu Abdulmecid Alalwı tartıştığı yeğeni tarafından pompalı tüfek ile 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Basra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 2 çocuk babası Abdulmecid Alalwı (37) ile aynı binada oturduğu yeğeni Hüseyin D. (23) ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin D. dayısı Abdulmecıd'i pompalı tüfekle 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde kanlar içinde yerde yatan Alalwı, ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alallwı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırılan Alalwı yapılan işlemlerin ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan Hüseyin D. yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP