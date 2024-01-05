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Tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
05.01.2024 - 22:51,  Güncelleme: 22:52
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Tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi 156 Sokak'taki bir binada meydana gelen olayda Suat D. ile eşi Gülseren D. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu Suat D., 3 çocuk annesi Gülseren D.'yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayın zanlısı Suat D. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Ankara, Sincan, Aile İçi Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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