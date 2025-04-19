Taşköprü\'de Muhtarlık Seçimi Kavgası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde muhtarlık seçimi sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Olay, 3 Nisan'da Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Taşköprü'ye bağlı Donalar köyü muhtarı seçilen Cengiz Sürer ile muhtar adayı Galip Alkaşı (42) arasında muhtarlık seçimleri sebebiyle tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle, kavga büyümeden önlendi. Bir süre sonra kavgayı duyan Donalar köyü muhtarı Cengiz Sürer'in ailesi, köyden Taşköprü ilçesine geldi. Cengiz Sürer'in yakınları, muhtar adayı Galip Alkaşı'nın bulunduğu kahveye gitti. Burada Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can ve seçimlerde muhtar adayı Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Galip Alkaşı hayatını kaybetti, Mehmet Atasoy ise yaralandı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer ile çocukları Hüseyin ve Barış Sürer ile kayınbiraderi Şenol Can tutuklandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 4 sanık hakkında "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açıldı.

Duruşmada kendilerini savunan tutuklu sanık Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer, "Ben suçsuzum, çocuklarıma engel olmaya çalıştım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in oğlu Hüseyin ve Barış Sürer ise, tahliyelerini talep etti.

Bilerek ve isteyerek olayda ateş etmediğini söyleyen Donalar Köyü Muhtarı Cengiz Sürer'in kayınbiraderi tutuklu sanık Şenol Can ise, "Ben, bilerek ya da isteyerek ateş etmedim. Mecburiyetten ateş ettim. Bir kaza oldu. Ağır tahrik altında olmuştur. Ben, bilerek ve isteyerek ateş etmedim. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Olayda yaralanan Mehmet A. ise, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Olayda hayatını kaybeden Galip Alkaşı'nın eşi S.A. ile kızı Y.A. da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verierek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU