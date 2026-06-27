Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı - Son Dakika
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı
27.06.2026 13:48  Güncelleme: 13:55
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı da yaralandı. İtfaiye ekiplerince traktörün altından kurtarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Taşköprü ilçesine bağlı Bekdemirekşi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalıştığı sırada Salim Arabacı idaresindeki plakası öğrenilemeyen römorklu traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Salim Arabacı olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Seher ve kızı Huriye Arabacı ise yaralandı. Traktörün altında sıkışan Seher ve Huriye Arabacı, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslara bindirilerek Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından Salim Arabacı'nın cenazesi, devrilen traktörün altından çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, Taşköprü, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı - Son Dakika

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