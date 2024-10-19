Taşova'da Feci Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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Taşova'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Taşova\'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan SUV araç, 3 araca çarparak durdu; 5 kişi yaralandı.

19.10.2024 21:31
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Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkan SUV araç, önce önündeki otomobile sonra da trafik sinyalizasyon direğine ve kavşakta bekleyen otomobile çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşova giriş kavşağında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Şahin Ö. yönetimindeki 34 NE 2982 plakalı SUV araç, Nedim Sefa D.'nin kullandığı 55 ANP 427 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrularak trafik sinyalizasyon direğine vuran SUV araç, kırmızı ışıkta bekleyen Hanife G.'nin kullandığı 60 AFH 430 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

Feci kazada, Şahin Ö., Yusuf Efe D. (14), Deniz D. (53), Aysun Y. (20) ve Tevfik K. (77) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taşova'da Feci Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika

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