Tatvan'da Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

13.05.2026 19:12
Bitlis'in Tatvan ilçesinde D-300 karayolunda meydana gelen kazada iki sürücü hayatını kaybetti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki kişinin isimleri belli oldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tatvan ilçesine bağlı Güntepe köyü mevkiinde, D-300 karayolu üzerinde meydana geldi. Van'dan Tatvan istikametine seyir halinde olan 13 AAP 141 plakalı tır ile karşı yönden gelen 34 BCU 167 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 13 AAP 141 plakalı tırın sürücüsü Yusuf Osman Çelebi ile 34 BCU 167 plakalı aracın sürücüsü Emre Onaylı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olay, Kaza, Son Dakika

