Tatvan'da otobüste 2 yabancı uyruklunun midesinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tatvan'da otobüste 2 yabancı uyruklunun midesinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tatvan\'da otobüste 2 yabancı uyruklunun midesinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Tatvan\'da otobüste 2 yabancı uyruklunun midesinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı
Haber Videosu

Tatvan'da durdurulan otobüste bulunan 2 yabancı uyruklunun mide ve bağırsaklarından 113 parça halinde 566 gram metamfetamin ve 564 gram eroin olmak üzere toplam 1 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında toplam 1 kilo 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste bulunan 2 yabancı uyruklu şahıstan şüphelenildi. Şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde, röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda şahısların mide ve bağırsaklarından 113 parça halinde toplam 566 gram metamfetamin ve 564 gram eroin olmak üzere toplam 1 kilo 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Trump’ın son paylaşımı tedirgin etti Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:21:19. #7.13#
SON DAKİKA: Tatvan'da otobüste 2 yabancı uyruklunun midesinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android