Tatvan\'da otobüste 2 yabancı uyruklunun midesinden 1 kilo 130 gram uyuşturucu çıktı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan 2 yabancı uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarında toplam 1 kilo 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste bulunan 2 yabancı uyruklu şahıstan şüphelenildi. Şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde, röntgen ve tomografi görüntülerinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda şahısların mide ve bağırsaklarından 113 parça halinde toplam 566 gram metamfetamin ve 564 gram eroin olmak üzere toplam 1 kilo 130 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.