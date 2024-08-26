Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Dolandırıcılık Uyarısı

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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, sosyal medya üzerinden vatandaşlara önemli bir duyuruda bulundu. Dolandırıcıların, sahte hesap kullanarak vatandaşlardan para talep ettiğini belirten Tatık, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yaptığı açıklamada, kendi adını ve resmini kullanarak sahte profil oluşturan dolandırıcıların vatandaşları hedef aldığını belirtti. Başkan Tatık, "Değerli arkadaşlarım, benim resmimi WhatsApp'tan veya başka mecralardan profil resmi yapmak suretiyle size para talep etmek üzere mesaj atan olursa lütfen itibar etmeyin. Bu, güven duygusunu istismara yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Tatık, tanıdıklarından birinin bu yöntemle dolandırıldığını belirterek konunun ciddiyetine dikkat çekti. "Bir tanıdığım bu şekilde dolandırılmıştır" diyen Başkan Tatık, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı tüm vatandaşları uyardı. - DENİZLİ