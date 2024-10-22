Tavas\'ta Baba ve Oğul Cinayeti

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Denizli'nin Tavas ilçesinde öldürdükten sonra yanan evde cenazeleri bulunan baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.

Olay, akşam saatlerinde Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen K. Pekdemir (28), para istediği ama olumsuz yanıt alınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından K. Pekdemir av tüfeği ile babası Süleyman Pekdemir (60) ve ağabeyi Muhammet Pekdemir'i (35) tüfek ile öldürdü. Geceyi cesetlerin başında geçirdiği öğrenilen K. Pekdemir, 1 gün sonra evi ateşe verip olay yerinden motosiklet ile kaçtı.

Olayın ardından şüpheli K. Pekdemir adliyeye sevk edilirken baba ve oğlu yan yana toprağa verildi. - DENİZLİ