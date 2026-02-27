Tavas Belediyesinden Ramazan'da fırınlara sıkı denetim - Son Dakika
Tavas Belediyesinden Ramazan'da fırınlara sıkı denetim

Tavas Belediyesinden Ramazan\'da fırınlara sıkı denetim
27.02.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
Tavas'ta zabıta ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle fırınları denetleyerek ekmek gramajı, hijyen standartları, fiyat tarifeleri ve ruhsatlar üzerinde titiz kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerin Ramazan boyunca süreceği ve yıl generalinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Tavas'ta zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla artan tüketim yoğunluğu nedeniyle ilçedeki fırınları denetledi. Kontrollerde ekmek gramajı, hijyen, fiyat tarifeleri ve ruhsatlar titizlikle incelendi.

Tavas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Artan tüketim yoğunluğu ve vatandaşların sağlıklı gıdaya güvenle ulaşabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde birçok kriter mercek altına alındı. Denetimlerde ekmek gramajı başta olmak üzere üretim alanlarının hijyen koşulları, fiyat tarifelerinin mevzuata uygunluğu ve iş yeri ruhsatları detaylı şekilde incelendi. Ekipler, kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan ayı dolayısıyla denetimlerin artırıldığını belirterek, "Ramazan ayı dolayısıyla artan tüketim yoğunluğu ve hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya güvenle ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontrollerde; ekmek gramajı, üretim hijyeni, fiyat tarifeleri ve iş yeri ruhsatları titizlikle incelenmiştir. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun ürünlere erişimini temin etmek amacıyla denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca düzenli şekilde sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin yalnızca Ramazan ayı ile sınırlı kalmayacağını, yıl boyunca periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

3. Sayfa, Denizli

SON DAKİKA: Tavas Belediyesinden Ramazan'da fırınlara sıkı denetim - Son Dakika
