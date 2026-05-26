Tavşanlı\'da Bayram Trafik Denetimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde yollarda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı geniş çaplı denetimler başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ve yolcuların kimlik kontrolleri (GBT) yapılırken, trafik ekipleri de belgeleri inceledi. Denetimlerde özellikle emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve seyir halinde cep telefonu kullanılmaması konusunda sürücülere bilgilendirmeler yapıldı. Durdurulan sürücülerle tek tek görüşen ekipler, bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Sürücülere acele etmemeleri, hız yapmamaları ve yorulduklarında mutlaka mola vermeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - KÜTAHYA