Tavşanlı\'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emer karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesi istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan H.G. idaresindeki plakasız motosiklet ile M.A. yönetimindeki 43 HT 567 plakalı süt yüklü pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü H.G. ile motosiklette yolcu olarak bulunan N.O. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.