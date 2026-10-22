Tavşanlı\'da kayıt dışı hayvan sevkiyatına karşı emniyet güçleriyle denetim yapıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hayvan sağlığı ve refahını korumak, kayıt dışı hayvan hareketlerini önlemek amacıyla emniyet güçlerinin katılımıyla yol denetimi gerçekleştirildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile emniyet güçleri tarafından hayvan nakillerine yönelik yol kontrolleri yapıldı. Denetimlerde, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması, hayvan sağlığı ve refahının korunması ve kayıt dışı hayvan sevkiyatlarının önlenmesi amaçlanıyor. Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve mevzuata uygun hayvan naklinin sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.