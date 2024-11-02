Tavşanlı\'da Kaza: İki Araç Çarpıştı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Yeni Mahalle Arslanbey Caddesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 43 AEZ 792 plakalı hafif ticari araç ile ara sokaktan ana caddeye çıkan Vildan Y. idaresindeki 25 DH 498 plakalı otomobilin çarpışması sonucu M.A. yönetimindeki araç çöp konteynerine çarparak takla attı.

Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaza mahallinden kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - KÜTAHYA