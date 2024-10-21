Tavşanlı\'da Servis Minibüsü Trenle Çarpıştı

3.Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenci servisi, hemzemin geçitte yolcu treninin arka vagonuna çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza. saat 16.00 sıralarında Tavşanlı ilçesi Emirler jöyündeki bariyersiz hemzemin geçitte meydana geldi. Tepecik beldesindeli ilk ve ortaokul öğrencilerini Kışlademir jöyündeki evlerine götürmekte olan Süleyman A. yönetimindejs 43 S 2222 plakalı servis minibüsü, İzmir'den Eskişehir istikametine gitmekte olan 32 bin 11 sefer sayılı Ege Ekspresi'nin arka son vagonuna yandan çarptı. Kazayı minibüs şoförü Süleyman A. hafif sıyrıklarla atlatırsın, araç içerisindeki biri engelli 8 öğrenci yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, öğrencilerden bazılarını ambulans içinde, bazılarını da ayakta kontrol etti.

Minibüs şoförü Süleyman A., "Hemzemin geçite yaklaştığımda trenin geldiğini görüp hemen frene bastım ancak araç kayıp trenin son vagonuna çarptı. Çok şükür çocuklara birşey olmadı" dedi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra Ege Ekspresi yoluna devam etti. - KÜTAHYA