Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Harmancık Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, arkadan gelen bir traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

11.06.2024 09:56
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık Karayolu 20. kilometresinde Nusretler köyü yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, K.G. (25) idaresindeki 43 UV 221 plakalı otomobille, Harmancık istikametine gittiği sırada yine aynı istikamete giden R.Ç. (42) idaresindeki traktöre arkadan çarptı.

Kazada, sürücü K.G. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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