Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Tavşanlı\'da Trafik Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Balıkesir ile Bursa ışıklı kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

30.05.2024 17:04
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Tavşanlı ilçesi Balıkesir ile Bursa ışıklı kavşağında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Balıkesir kavşağında H. E. idaresindeki 42 ALR 523 plakalı otomobil ile Ş.K. idaresindeki 43 AU 648 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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