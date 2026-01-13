Tavşanlı\'deki ev yangını maddi hasarla atlatıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın korku dolu anlara sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Tavşanlı ilçesine bağlı Derbent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin özverili çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası yapılan incelemede herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı belirlenirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA