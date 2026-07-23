Tayland\'da Silahlı Saldırı: 5 Asker Öldü

Tayland'ın güneyindeki Narathiwat eyaletinde güvenlik kontrol noktasına silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti, aralarında 3 ve 10 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 6 sivil yaralandı.

Tayland'ın Malezya sınırındaki Narathiwat eyaletinde bulunan Bukeh Sami güvenlik kontrol noktasına yerel saatle 18.45 sıralarında silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Siyah giyimli saldırganlar, pikap ve motosikletlerle geldikleri kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla ateş açtı ve el yapımı boru tipi bombalar attı. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Orduya bağlı İç Güvenlik Operasyonları Komutanlığı 4. Bölge'den yapılan açıklamada, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği, aralarında 3 ve 10 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 6 sivilin yaralandığı bildirildi. Yerleşim yerindeki kontrol noktasının hedef alındığı belirtilirken, sivilleri tehlikeye atan saldırı "acımasız ve insanlık dışı" olarak nitelendirildi. Güvenlik güçlerinin saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Başbakandan sert tepki

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, saldırıyı sert sözlerle kınayarak olayın "barış sürecini baltalamayı amaçlayan bir terör eylemi" olduğunu ifade etti. Faillerin en kısa sürede yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılması talimatını veren Anutin, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışmalarını hızlandırmalarını istedi. Başbakan Anutin ayrıca saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile yaralananlara azami düzeyde destek ve tazminat sağlanacağını açıkladı.

Tayland Kara Kuvvetleri 4. Ordu Bölge Komutanı Korgeneral Narathip Phonnok, saldırıda yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Phonnok, sivilleri hedef alan saldırıyı kınayarak özellikle çocukların zarar görmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Saldırı, Narathiwat kent merkezindeki bir polis karakolu yakınında bir gün önce düzenlenen bombalı araç saldırısının ardından geldi.

Ayrılıkçı çatışmaların merkezinde yer alan bölgeler

Narathiwat, Pattani ve Yala illeri ağırlıklı olarak etnik Malay Müslümanlarının yaşadığı ve 2004'ten beri silahlı ayrılıkçı çatışmanın merkezinde yer alan bölgeler olarak biliniyor. Tayland'ın güneyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grupların 2004 yılından bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 7 bin 700 kişi hayatını kaybetti. Tayland hükümeti ise bölgedeki şiddetin sona erdirilmesi amacıyla ayrılıkçı gruplarla barış görüşmelerini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Tayland hükümeti ile ayrılıkçı grup Barisan Revolusi Nasional arasında şiddetin artmasının ardından resmi görüşmelerin Haziran ayında yeniden başlaması bekleniyordu. Müzakerelerde özerklik, güvenlik önlemleri ve siyasi temsil konularındaki anlaşmazlıkların çözülmesinde zorluk yaşanıyor. - BANGKOK