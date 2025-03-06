Tayvan'daki Nükleer Santral Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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Tayvan'daki Nükleer Santral Yangını Kontrol Altında

Tayvan\'daki Nükleer Santral Yangını Kontrol Altında

Pingtung'daki Maanshan Nükleer Santrali'nde yangın çıktı, radyasyon sızıntısı yok.

06.03.2025 12:08
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Tayvan'ın Pingtung şehrindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde sabah saatlerinde çıkan yangının adından herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığı belirtildi.

Tayvan'ın güneyinde yer alan Pingtung kentindeki Maanshan Nükleer Santrali'nde bugün yerel saat ile 11.30'da henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Yetkililer yangının santralin dışında yer alan soğutucu ünitelerinde çıktığını, tehlike oluşturan herhangi bir durumun bulunmadığını belirtti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde müdahale ettiği yangın, yaklaşık 10 dakikada kontrol altına alındı.

Yangın sırasında nükleer santralden yükselen siyah dumanlar, yaklaşık 1 kilometrelik mesafeden görüldü.

"Yangına, boru hattı kesme çalışmaları sırasında oluşan kıvılcımlar neden olmuş olabilir"

Santralin işletmeci firması Taiwan Power Co. (Taipower) tarafından yapılan yazılı açıklamada, kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası santralde herhangi bir radyasyon sızıntısı olmadığı ve çalışmaların güvenli bir şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yangının tesise yakın bir bölgede yapılan boru hattı kesme çalışmaları sırasında oluşan kıvılcımların, rüzgarın etkisiyle soğutma kulelerine sıçraması sonucu başlamış olabileceği ifade edildi.

Nükleer santralin aktif ünitelerinden yaklaşık 50 metrelik mesafede meydana gelen yangın, Tayvan kamuoyu ve yerel medyasında endişeye neden olurken, işletmeci firma olayın tekrar yaşanmaması için inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tayvan'daki Nükleer Santral Yangını Kontrol Altında - Son Dakika

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