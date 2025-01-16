Taziye Çadırına Saldırı: 3 Gözaltı

3.Sayfa

Taziye çadırına silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 kişi yakalandı

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 kişinin yaralandığı taziye çadırı saldırısıyla ilgili 3 kişi yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Reyhanlı ilçesi Bayır Mahallesi'nde yaşandı. Motosikletle gelen 2 şahıs taziye çadırına ateş açmış ve 2 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri; olay esnasında motosikleti kullanan şahsın O.A., taziye çadırına ateş eden şahsın İ.Y. olduğunu tespit etti. Olayı tasarlayarak azmettirici olan şahsın M.S., olay sonrası İ.Y. ve O.A. isimli şahısların saklanmasına yardım eden şahsın C.H.A. olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili O.A ve C.H.A. yakalanırken, C.H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca M.S. ile İ.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam etiği öğrenildi.