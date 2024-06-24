TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor - Son Dakika
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TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor

TBMM\'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan polis Şükrü Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu. Kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenecek olan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

24.06.2024 13:08
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TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor, evinde ölü bulundu. Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

BEYLİK SİLAHIYLA BİRLİKTE BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.

TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor

EVLİLİĞİ 1 YIL SÜRDÜ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak. Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İnceleme, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor - Son Dakika

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