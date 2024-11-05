Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Ceza - Son Dakika
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Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Ceza

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Isparta'da motosikletiyle tehlikeli hareket yapan sürücüye 14.619 TL ceza kesildi.

05.11.2024 18:15
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Motosikletiyle tehlikeli hareketler yapıp sosyal medya hesabında paylaşan sürücüye ceza

ISPARTA - Isparta'da plakasız motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak video çeken ve bu videoyu sosyal medya hesabında paylaşan bir sürücüye çeşitli maddelerden 14 bin 619 TL para cezası uygulandı.

Isparta'da 30 Ekim tarihinde yapılan sosyal medya paylaşımı ve 2 Kasım tarihlerinde kamera incelemeleri sonucunda ön kaldırmak suretiyle trafiği tehlikeye düşüren plakasız motosiklet ile ilgili yapılan saha çalışmasında tespit edilen motosiklet sürücüsüne trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak, tescilli aracı tescil plakası takmadan kullanmak ve taşıma sepetini 30 gün içinde işletmemek suçlarından toplamda 14 bin 619 Türk Lirası trafik idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 100 puanını doldurduğundan geçici olarak 2 ay süre ile el konuldu. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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