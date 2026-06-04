Tehlikeli Scooter Yolculuğu

Bursa'da bir ailenin çok sayıda eşya ile elektrikli scooter üzerindeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklarıyla birlikte elektrikli scooter üzerinde çok sayıda poşet ve eşya ile ilerleyen aile, trafikte tehlike oluşturdu. Kendi canlarını ve diğer sürücüleri riske atan ailenin yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - BURSA