Tehlikeli Trafik Manevraları

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda akıcı yoğunluk olan trafikte tehlikeli manevralar yapan bir sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Otomobilin emniyet şeridini kullanarak yaptığı kural ihlalleri ve sinyal vermeden ani şerit değişiklikleri, araç kamerasına yansıdı.

D-100 karayolu Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, akıcı yoğunluğun olduğu trafikte 54 ALH 934 plakalı Volkswagen marka otomobil, emniyet şeridini kullanarak yaptığı kural ihlalleri ve sinyal vermeden ani şerit değişiklikleri ile hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün önündeki araçları geçmek için emniyet şeridini kullandığı, ardından sinyal vermeden ani şerit değişikiliği yaptığı ve akıcı yoğunluk olan trafikte tehlikeli manevralarına devam ettiği anlar yer aldı. - SAKARYA